Musicista ucciso a Napoli, Meloni chiama la mamma: "Che cosa posso fare?"

Musicista ucciso a Napoli, la donna racconta la telefonata con Meloni: "Mi ha chiesto che cosa può fare per me"

Mentra Napoli si prepara a dare l'ultimo saluto a Giovanbattista Cutolo, il 24enne ucciso in piazza Municipio all'alba di giovedì scorso da un 17enne, durante una lite per uno scooter parcheggiato male, la premier Giorgia Meloni rompe il silenzio istituzionale, chiamando la mamma del ragazzo. A rivelarlo il Corriere della Sera e Il Mattino. "Mi ha chiesto che cosa può fare per me", riferisce Daniela Di Maggio secondo quanto riporta il Corriere della Sera.

Per mercoledì è fissato il funerale e a Napoli ci sarà il lutto cittadino, già proclamato. A lui la mamma di Giogiò chiede anche l’intitolazione di una piazza: "Piazza Giovan Battista Cutolo, così il suo nome non verrà mai dimenticato". Ai napoletani, "a tutti i napoletani" chiede invece di partecipare ai funerali e lo chiede anche ai volti noti della città: "Lo chiedo a Osimhen e ai calciatori del Napoli, ai musicisti, agli artisti. Quanti più saremo, tanto più la brutta gente di questa città dovrà tornare nei tombini", continua secondo quanto riporta il quotidiano.

Oggi, intanto, presso il Secondo Policlinico di Napoli si terrà l'autopsia sul corpo del giovane. Il minore, artefice del delitto, è attualmente detenuto: il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Napoli ha convalidato il fermo nei giorni scorsi.