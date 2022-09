Mussolente, rubano la colonnina dell'autovelox. Passante fotografa e denuncia

Mussolente, due ragazzi hanno rubato una colonnina dell'autovelox. Un passante ha visto la scena e scattato la foto della targa, poi li ha denunciati

Due ragazzi vincentini, lo scorso 2 settembre, insieme ad altri quattro amici, dopo essersi fermati con l'auto nei pressi di una colonnina di un autovelox, in via Piana d'Oriente nel comune di Mussolente, con una smerigliatrice alimentata a batteria, hanno segato alla base il rilevatore di velocità. Una volta completata l'operazione, i due hanno caricato la colonnina nel bagagliaio dell'auto e sono fuggiti.

I ragazzi pensavano di averla fatta franca, invece un passante ha fotografato tutto

I due 18enni non si sono accorti di essere osservati. Infatti mentre erano impegnati nel tagliare la base della colonnina, un residente di zona ha assistito alla scena. L'uomo stava rientrando in casa verso le ore 23.15, quando ha sentito il rumore della smerigliatrice e visto i due giovani accovacciati con fare sospetto ai piedi della struttura arancione.



Una volta che i due giovani sono risaliti in macchina con la refurtiva, il testimone è riuscito a scattare una fotografia con il telefonino alla targa dell'auto. La foto è presto finita all'attenzione dei Carabinieri di Bassano del Grappa, che grazie alla segnalazione del testimone sono riusciti a rintracciare con facilità l'abitazione del ragazzo alla guida.

I militari hanno ritrovato la struttura rubata, del valore di oltre mille euro, in un locale adibito a ripostiglio situato nell'abitazione di uno dei due sospettati. La colonnina è stata quindi sequestrata e riconsegnata al comune di Mussolente. I responsabili del furto dovranno rispondere in tribunale dell'accusa di furto pluriaggravato in concorso.