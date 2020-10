Nadef, Camera e Senato danno il via libera. Ok da Monti e Cattaneo

Nadef: via libera da Camera e Senato

Il Senato ha approvato la risoluzione della maggioranza sulla Nota di Aggiornamento al Def presentata dal governo. I voti a favore sono stati 164, 120 quelli contrari, e 3 gli astenuti. Via libera anche della Camera alla Nota di aggiornamento al Def con 325 voti favorevoli. I contrari sono stati 199, gli astenuti 6.

Nadef: ok da Monti e Cattaneo. Conte: "Ampio riscontro della tenuta della maggioranza"

La maggioranza al Senato ha superato la soglia dei 161 voti necessari per approvare lo scostamento di bilancio, collegato alla Nadef, per 4 voti. Il via libera infatti è arrivato con 165 voti favorevoli. Scorrendo i tabulati, tra le file dei giallorossi 6 gli assenti: 2 senatori del Maie Cario e Merlo (assenti per quarantena), 2 senatori del Movimento 5 stelle assenti per malattia, e sono poi mancati alla maggioranza 2 voti M5s (Drago e Pacifico), perché "in disaccordo", secondo fonti giallorosse.

Oltre ai gruppi di maggioranza, hanno votato a favore dello scostamento i due senatori a vita Mario Monti e Elena Cattaneo. Hanno votato a favore, inoltre, gli ex M5s De Falco, Di Marzio, Buccarella, De Bonis, Fattori, l'ex Forza Italia ora al Misto Fantetti, Lonardo, e l'indipendente Ruotolo. Nessun voto in 'soccorso' è invece arrivato dalle forze di opposizione, che si sono astenute sullo scostamento e hanno votato contro la Nadef, dove era richiesta la maggioranza semplice.

"Grande prova della tenuta della maggioranza". Così il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, commenta il risultato del voto al Senato per il voto sulla nota di aggiornamento al Def. "Abbiamo superato il quorum minimo richiesto - ricorda ai cronisti a Capri - al Senato c'era una situazione piu' delicata anche per qualche parlamentare non arruolato per cosi' dire per la pandemia. E' stata una grande prova della tenuta della maggioranza".