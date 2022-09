Napoli, 26mila aspiranti netturbini: anche 1000 laureati. "Vogliamo lavorare"

Napoli, la risposta dei giovani e non solo: "Non siamo scansafatiche"

Il concorso per operatori ecologici a Napoli fa registrare numeri quasi da record. "L'Asia", la più grande azienda di servizi di igiene ambientale del Sud cerca 500 addetti. Al test per ottenere il lavoro però - si legge sulla Stampa - si sono presentati 26.114 i candidati. Di questi 1.232 hanno una laurea, 10.445 un diploma di scuola media superiore, il resto, dunque la maggior parte, possiede la sola licenza media. Sorride Angela, che sembra una ragazzina ma ha trentotto anni e la fede al dito. "Ho una laurea in Scienze sociali ma sono ancora una precaria. Che dovevo fare? Ho una famiglia, i tempi sono quelli che sono, il lavoro è lavoro. Se mi pigliano sarò una netturbina con la laurea". Tra i candidati c'è anche chi ha rinunciato alla toga. "I giovani non sono degli scansafatiche ma cercano una paga fissa e dignitosa".

Nel lungo percorso transennato - prosegue La Stampa - c’è di tutto, dal giovanotto in bermuda e maglietta volutamente sgualcita alla signora con un attillato vestito leopardato, dagli over 35 accompagnati da mammà alle donne in stato di gravidanza, sino ai non pochi signori con i capelli grigi o persino bianchi. I candidati che superano i 50 anni sfiorano quota tremila. Il tema delle risposte si riverbera anche dall’altra parte delle transenne, lì dove sta uscendo chi ha già fatto l’esame. "Io proprio non ho capito il criterio, tante domande per andare a scopare le strade?", dice Luisa. Che poi aggiunge ironica: "Se non so chi ha vinto il festival di Sanremo o non ho visto i film sui pirati non sono idonea al lavoro di spazzino?". Il riferimento è a due quiz che chiedono l’anno in cui i Maneskin hanno vinto la celebre gara canora e il nome del capitano della saga dei Pirati dei Caraibi.