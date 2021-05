Napoli arrestato finanziere infedele: minacciava controlli per avere mazzette

Minacce di controlli fiscali per costringere imprenditori a dargli mazzette e regali vari. E il finanziere infedele di Napoli finisce arrestato.

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli hanno dato esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli Nord nei confronti di un maresciallo del corpo in servizio in una compagnia partenopea, e di un suo complice residente a Casoria. Le indagini sono partite dagli stessi finanzieri, dopo che avevano avuto indizi su episodi di concussione tra il 2019 e il 2020 ai danni di alcuni imprenditori del Napoletano.

Le informazioni raccolte a carico del pubblico ufficiale indagato hanno ricostruito che l'uomo, per non esporsi in prima persona, ma dava il complice a minacciare i contribuenti di controlli fiscali da cui sarebbe potuta scaturire la chiusura o la sospensione delle loro attività commerciali. In questo modo gli imprenditori versavano denaro o facevano regali per scongiurare le verifiche. Il militare è indagato anche per i reati di falso, calunnia e collusione in contrabbando, ed è stato immediatamente sospeso dal servizio.