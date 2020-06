I corpi senza vita di due operai coinvolti nel crollo di un muro di contenimento sono stati estratti dai Vigili del fuoco a Napoli.

Il fatto è avvenuto in via Caianiello, in una zona tra i quartieri Pianura, Fuorigrotta e Soccavo. Si continua a scavare alla ricerca di almeno un'altra persona. Sul posto sono presenti Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia municipale.