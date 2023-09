Napoli, donna sequestrata e violentata da quattro persone in un furgone

Napoli, 41enne colombiana rapita e violentata da quattro persone in un furgone. Aperta un'inchiesta

Una tragica storia di violenza, ancora ai danni di una donna, che sarebbe stata colpita alla testa, stordita, per impedirle di urlare, caricata su un furgone e immobilizzata da quattro persone che l’hanno violentata. E che, dopo averla anche rapinata, l'avrebbero scaricata all’angolo di una strada. La vittima, che ha denunciato lo stupro alla polizia, è una donna colombiana di 41 anni che vive e lavora a Napoli. La violenza sarebbe avvenuta, in pieno giorno nel week end della scorsa settimana, nei pressi della fermata degli autobus in piazza Ferrovia, alle spalle della stazione centrale.

La donna ha raccontato agli agenti tutti i particolari di quei momenti di violenza e terrore. Come riporta il Corriere della Sera, ha rivelato che i quattro uomini che l’hanno sequestrata erano sicuramente stranieri, probabilmente di lingua araba. Gli investigatori hanno immediatamente acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Recuperato anche gli abiti che la 41enne indossava in quel giorno e la cartella dell’ospedale nella quale sarebbero stati refertati i segni di violenza.

Sono stati alcuni passanti a soccorrere la donna ed avvertire il 118. La 41enne, ancora in stato confusionale, è stata trasportata all’ospedale Vecchio Pellegrini in ambulanza. Da qui trasferita al Cardarelli. E proprio i medici sono stati i primi ad ascoltare il suo racconto.