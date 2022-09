Napoli, la invitano a cena e poi la violentano. Condannate due persone

Napoli, una donna dopo essere stata invitata a cena è stata violentata da due uomini. Oggi è arrivata la condanna

Il gup di Napoli, Antonio Baldassarre, ha condannato a cinque anni e quattro mesi di reclusione per il reato di stupro di gruppo, due uomini. Questi hanno prima adescato, fatto ubriacare e poi violentato a turno una donna napoletana che avevano conosciuto in una scuola di ballo lo scorso anno.



Gli imputati sono un 51enne etiope e un amico di 49 anni di Napoli. Dalla ricostruzione dei fatti è stato il primo a convincere la donna, una 45enne, a cenare a casa sua. Quando è arrivata però c’era anche l’altro uomo. La serata è proseguita con molta cordialità e in amicizia, come ha raccontato lei quattro giorni dopo lo stupro in un centro antiviolenza, poi ha bevuto alcool e droga, ha perso la percezione di sé e i due hanno approfittato organizzando lo stupro.



Il primo ad abusare di lei è stato il napoletano, poi l’etiope. Lei in lacrime implorava che smettessero, e invece hanno continuato per un'ora. Stordita e dolorante è tornata a casa. Quattro giorni dopo ha trovato la forza di raccontare tutto e formalizzare la denuncia con l'aiuto degli psicologi. Le indagini lampo della polizia hanno consentito immediatamente di accertare la responsabilità dei due che oggi sono stati condannati con rito abbreviato