Napoli: picchia e ferisce la moglie con coltello da cucina, arrestato 32enne

Succede a Pozzuoli nel Napoletano. L'uomo, di 32 anni, è stato arrestato e in attesa di giudizio condotto al carcere di Poggioreale. Durante un'accesa discussione ha colpito la moglie a calci e pugni, e poi ha tentato di accoltellarla. Ma i maltrattamenti andanvano avanti già da 3 anni. Questa volta però armato di un coltello da cucina l'uomo è riuscito a ferire la vittima alla gamba destra. La vittima è riuscita a contattare il 112 fuggendo in un'altra stanza, poi è stata portata nell'ospedale di Santa Maria delle Grazie, dove sarà trattenuta per un mese.