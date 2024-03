Napoli, ragazza di 15 anni muore in classe, choc a scuola. Aperta un'indagine

Giugliano (Napoli), ragazza di 15 anni muore in classe per un malore al cuore: choc a scuola. Aperta un'indagine

Si è sentita male pochi minuti l'entrata in classe, all'inizio delle lezioni, e ha rapidamente perso conoscenza; nonostante i tentativi disperati dei sanitari di rianimarla, non c'è stato nulla da fare. È morta così una ragazzina di 15 anni non ancora compiuti, studentessa della scuola superiore "Guglielmo Marconi" di Giugliano, in provincia di Napoli;

La ragazza, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita da un malore fatale che non le avrebbe lasciato scampo. A quanto si è appreso, riporta Fanpage.it, la quindicenne morta in classe a Giugliano soffriva di una patologia cardiaca diagnosticata. Il corpo, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato trasportato presso la Medicina Legale dell'ospedale San Giuliano di Giugliano; con tutta probabilità verrà disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso.