Napoli, rissa nella notte finisce in tragedia: ucciso 17enne nipote di un boss

Finisce in tragedia una rissa a Napoli. Un ragazzo di 17 anni, N.M., è morto nell'ospedale di Castellamare di Stabia dove e' stato portato da Carlo Langelotti, 30 anni, a bordo di una Audi Q3. Anche il 30enne ferito in maniera seria è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Entrambi sono di Pimonte e sono stati accoltellati. Secondo una ricostruzione non confermata, ci sarebbe stata una lite in via Vittorio Veneto a Gragnano (Napoli). La vittima è nipote (da parte delle madre) del boss ergastolano Nicola Carfora.

La Polizia sta indagando su quanto accadauto, entrambi i ragazzi sono arrivati nel pronto soccorso con ferite da punta e taglio, il minorenne al torace e all'inguine. Per lui non c'e' stato nulla da fare. E' morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Secondo gli investigatori non sarebbe in pericolo di vita. Su quanto accaduto è calda la pista del litigio sfociato in rissa.