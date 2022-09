Napoli: San Gennaro fa miracolo, il sangue si è sciolto

NAPOLI: SI RIPETE MIRACOLO SAN GENNARO, SANGUE E' SCIOLTO

Si è ripetuto il miracolo di San Gennaro. Alle ore 9,27 l'arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia ha annunciato ai fedeli presenti nel Duomo l'avvenuta liquefazione del sangue del Santo patrono. L'annuncio è stato accompagnato dal tradizionale sventolio di un fazzoletto bianco da parte di un membro delegato della Deputazione di San Gennaro e dall'applauso dei tanti fedeli presenti nel Duomo. "Il segno del sangue, ancora una volta". Queste le parole con le quali l'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, ha annunciato ai fedeli nel Duomo l'avvenuto prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. Il sangue è apparso liquido già nel momento in cui l'ampolla con il sangue del Santo patrono della città è stata estratta dalla cassaforte nella Cappella del Tesoro di San Gennaro.

Il sangue di San Gennaro si e' sciolto. Il prodigio si e' compiuto. Lo annuncia dall'altare l'arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, che ha prelevato l'ampolla con il sangue del Santo dalla Cappella del Tesoro insieme con l'abate della cappella stessa monsignor Vincenzo de Gregorio e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, come presidente della Deputazione di San Gennaro. Il sangue si e' sciolto alle 9,26 e un lungo applauso dei fedeli, che affollano la cattedrale, dopo due anni di celebrazioni con rigide disposizioni anti Covid, ha sottolineato quello che per i napoletani e' il miracolo per eccellenza. Il 19 settembre e' uno dei tre giorni del calendario in cui i fedeli si aspettano il prodigio delle liquefazione, il principale, coincidente con la liquefazione del sangue su una pietra a Pozzuoli, che la tradizione vuole sia quella sulla quale il martire e' stato decollato; a Maggio, poi, l'altro appuntamento atteso, con la settecentesca processione delle reliquie e del busto lungo le strade limitrofe alla cattedrale. Alcune volte il sangue si e' presentato gia' sciolto, altre e' stato necessario attendere molte ore, ma quando il sangue resta peitrificato, per cosi' dire, il segnale e' di avvenimenti luttuosi per la citta'. In cattedrale tra gli altri sono presenti per assistere alla messa il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, l'arcivescovo emerito di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, quello della Cultura, Dario Franceschini, e il coordinatore nazionale di Italia Viva, Ettore Rosato.