Napoli, scena da film horror. Un 33enne uccide la madre a colpi di cacciavite

Un litigio a Torre del Greco in provincia di Napoli è finito in tragedia. Un uomo di 33 anni ha ucciso la madre 55enne a colpi di cacciavite, come nei più tremendi dei film horror. La vittima - si legge sul Giornale - viveva con il figlio da quando si era separata dal marito. L’uomo aveva un passato problematico e più di una volta era caduto nella dipendenza da alcol e droga. Secondo quanto raccontato da alcuni conoscenti, la donna era già stata picchiata da lui e diverse volte si era dovuta difendere dalla violenza, legata anche a problemi psichici del figlio. Ma nulla avrebbe mai lasciato trapelare la tragedia che invece si è consumata ieri. I vicini di casa hanno sentito una violenta lite tra madre e figlio, sembra che lui pretendesse dei soldi. Al rifiuto, si è scagliato contro la donna, colpendola con calci e pugni. Poi ha afferrato un cacciavite per finirla. I vicini hanno dato l’allarme, ma quando polizia, carabinieri e operatori sanitari sono giunti sul posto, per lei non c’era più nulla da fare.