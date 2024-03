Napoli: trovati i cadaveri di una coppia, ipotesi morte per esalazione da auto

Morta coppia di giovani a Napoli

Sono di un uomo e una donna i corpi trovati questa mattina nel quartiere di Secondigliano a Napoli. Quasi certamente, per gli investigatori, si tratta di fidanzati che sarebbero morti per le esalazioni sprigionate dall'auto sulla quale si erano appartati in un box in via Fosso de Lupo. I carabinieri hanno per ora ipotizzato che possa trattarsi anche di una disgrazia e non di un evento omicidario. Ma al momento sono ancora in corso le indagini e non si esclude nessuna pista.

I corpi senza vita sono di un ragazzo di 25 anni che abitava nel palazzo nella cui pertinenza c'e' il garage dov'era l'auto, e di una ragazza, probabilmente sua coetanea, che non avrebbe con se i documenti. I due sono rientrati da una festa, poi sono morti mentre erano a bordo dell'auto, probabilmente per le esalazioni del monossido di carbonio prodotto dalla stessa vettura. Gli investigatori propendono per una morte accidentale, anche se una valutazione verra' fatta dopo ulteriori accertamenti.