Napoli, violenta la figlia disabile della compagna: 26enne ai domiciliari

San Gennaro Vesuviano, violenta per mesi la figlia disabile della compagna: arrestato, indagata anche la donna

Un 26enne è stato arrestato a San Giuseppe Vesuviano per reiterate violenze sessuali nei confronti della figlia 17enne, disabile, della compagna. Inoltre, le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione hanno consentito di accertare che, oltre le violenze, la minore avrebbe anche subito vessatorie dalla stessa madre.

Un quadro sconcertante emerge dalle indagini delle autorità locali di San Gennaro Vesuviano, una triste realtà che, purtroppo, si ripete con frequenza. Una coppia, una donna di 40 anni e un uomo di 26 anni, conviventi, è ora sotto indagine per molteplici reati, tra cui maltrattamenti contro familiari o conviventi e violenza sessuale aggravata. In sintesi, le indagini condotte dalla Stazione di San Gennaro Vesuviano hanno rivelato che una minore disabile di 17 anni avrebbe subito violenze ripetute e comportamenti vessatori da parte della madre, oltre a essere stata oggetto di atti sessuali da parte del compagno per diversi mesi.

Al momento, il giudice per le indagini preliminari di Nola ha emesso una misura cautelare, imponendo ai due indagati, nell’ordine, al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e agli arresti domiciliari.