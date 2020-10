Nasa, c'è acqua sulla Luna. L'obiettivo? Avere una base entro il 2030

Nasa, c'è acqua sulla Luna. Cristoforetti in lizza per una missione nel 2024

Adesso non è più un'ipotesi ma una certezza: sulla Luna c'è acqua. La pubblicazione su Nature Astronomy della presenza di acqua, non altre forme di composti di ossigeno e idrogeno, e in quantità superiori a quanto si credesse — si inserisce infatti in una fase di accelerazione del progetto Artemis: il sogno americano, cui partecipa anche l’Italia, di tornare sul satellite. Ma il progetto, questa volta, - si legge su Repubblica - è quello di creare una base permanente. Il progetto non è certo dietro l’angolo. La Nasa programma l’arrivo di un astronauta (un uomo e una donna, secondo gli annunci) nel 2024. Fra le candidate non è escluso che figuri anche l’italiana Samantha Cristoforetti.

Attorno al satellite - prosegue Repubblica - verrà stabilita una stazione orbitante. Per la base la data prevista è il 2030. L’avvistamento dell’acqua pubblicato ieri è avvenuto grazie a un Boeing 747, che ha volato ad alta quota con a bordo un telescopio a raggi infrarossi. Lungo la sua rotta ha inquadrato il cratere Clavius, vicino al Polo Sud, uno dei più grandi e antichi del satellite. Al suo interno, sul fondo dei crateri perennemente in ombra, al di sotto dei 200 gradi sotto zero, il telescopio ha trovato l’acqua, arrivata probabilmente con il bombardamento di comete e meteoriti.