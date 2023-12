Natale, i regali più richiesti? Viaggi. E una cosa a tavola non può mancare

Natale, ecco qual è il regalo meno gradito in assoluto. Sorprese e tradizioni sotto l'albero. Il sondaggio

Il Natale ormai sta per arrivare, manca meno di una settimana. Gli italiani, nonostante gli anni passino e le mode si rinnovino di continuo, su questa festività restano tradizionalisti. Un sondaggio di Swg fotografa proprio le intenzioni, i desideri e le abitudini della gente. Che si viva questo periodo all’insegna della serenità o della malinconia, per 1 italiano su 2 i momenti attorno alla tavola da condividere con i propri famigliari rimangono il simbolo di questo periodo, tra buon cibo, chiacchere e risate. Per le coppie con figli più che per gli altri non è Natale senza i regali sotto l’albero e gli addobbi in casa. I giovani sono più proiettati ai momenti di festa con gli amici e ai ritrovi con i colleghi, mentre per gli over 64 assume più importanza il momento delle telefonate e dei messaggi di auguri.

Grafico SWG



La corsa all’acquisto degli ultimi regali - prosegue il sondaggio di Swg - è iniziata, alla ricerca dell'idea perfetta. E allora, cosa desidereremmo ricevere? Il regalo più apprezzato è qualcosa di utile e pratico (42%), ma anche un pensiero dal significato profondo ci farebbe felici (34%). Meno allettanti i regali puramente costosi o eccessivamente strani, fuori dal comune. Tra beni materiali (32%) ed esperienze (26%) siamo piuttosto divisi. Un quarto degli italiani non saprebbe scegliere, ma tra i giovani le idee sono un po' più chiare.

Grafico SWG



Oltre 1 su 3 preferirebbe una busta con del denaro da utilizzare a piacere in un secondo momento. In ogni caso, un soggiorno per una vacanza o un biglietto per andare da qualche parte sono in cima alla lista dei desideri, seguiti da abbigliamento, tecnologia e cibo. Pensando ai momenti a tavola, la metà degli italiani opta per un menù tradizionale, dove la presenza di pandoro e panettone risulta il vero elemento imprescindibile. Eppure non siamo tutti per le ricette tradizionali: il 27% approfitta dell’occasione per uscire dalle abitudini e sperimentare qualcosa di nuovo.