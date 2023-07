'Ndrangheta, 12 arresti a Reggio Calabria: in manette anche un poliziotto

'Ndrangheta, maxi blitz a Reggio Calabria: 12 arresti. In manette anche un sovraintendente della Polizia

C'è anche un Sovrintendente della Polizia di Stato fra le persone arrestate stamane nell'ambito dell'operazione “Medea” della Dda di Reggio Calabria contro la cosca di Mammola (Rc) che ha portato all'arresto di 12 persone (7 indagati a piede libero). Ai domiciliari è infatti finito Domenico Sità, attualmente in servizio presso il Commissariato di Siderno, a cui viene contestato il reato di concorso esterno in associazione mafiosa per aver fornito in passato a Rodolfo Scali (capo della 'locale' di Mammola finito in carcere) e più di recente ad un soggetto indagato dalla Procura Distrettuale Antimafia di Torino, notizie riservate, anche in cambio di alcune regali.