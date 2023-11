Nella Ztl per 104 volte in due mesi senza permesso. La mega multa di 13mila €

Multe per 13mila €, gli ingressi nella Ztl costano carissimi. Ecco che cosa é successo

Portare il bambino a scuola in macchina in centro é costato carissimo ad una famiglia di Brescia. Senza accorgersene l'auto su cui viaggiavano percorreva sempre la stessa strada sbagliata e le conseguenze sono state 104 violazioni di Ztl e una mega multa da 13mila €. Le prime multe - si legge su Il Giornale di Brescia - sono già arrivate a casa dei coniugi e loro hanno provveduto a pagarle, ma molte altre sono in arrivo, oltre un centinaio. La "colpa”, stando al loro racconto, sarebbe tutta del navigatore perché "ha indicato quella strada, anche se impostato in modo diverso".

I coniugi si chiedono come mai davanti a casi simili la Polizia Locale non intervenga per avvisare in tempo dell'errore e soprattutto perché le contravvenzioni arrivino due mesi dopo l'infrazione, lasciando così reiterare l'errore per intere settimane. Il ricorso al giudice di Pace sembra scontato. E non è escluso che venga riconosciuta la buona fede, visto che erano comunque in possesso di un permesso per Ztl che sperano che annulli gran parte delle contravvenzioni.