Venerdì, 4 dicembre 2020 - 13:36:00 Mamma non allatta per paura del Covid. Muore neonata per malnutrizione A Nocera Inferiore non c'è stato nulla da fare per la bambina di poco più di un mese, deceduta per "malnutrizione o denutrizione"

Aveva poco più di un mese la neonata che, ieri, è morta mentre era ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Nocera Inferiore, nel Salernitano. La piccola, nata il 30 ottobre scorso e residente con i genitori ad Angri, è stata trasportata al nosocomio venerdì della scorsa settimana e le sue condizioni sarebbero parse serie sin da subito. Secondo una prima ipotesi, confermata come tale dagli investigatori, il decesso potrebbe essere stato causato da una malnutrizione o una denutrizione. Sarà l'autopsia, che verrà disposta nelle prossime ore, a chiarirne le cause. La procura di Nocera Inferiore è stata informata dal tribunale per i Minorenni di Salerno. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore. Per il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, è "una notizia che sconvolge nel profondo un'intera comunità, che piange con tanta sofferenza nel cuore un piccolo angelo di solo un mese". Secondo quanto riporta Repubblica "la madre non l'avrebbe allattata a sufficienza per paura di essere stata contagiata dal covid-19"