Sabato, 29 febbraio 2020 - 14:48:00 Neve in pianura. E' fatta, clamoroso: neve a marzo in arrivo. Quando e dove Meteo neve marzo, è fatta. Neve in arrivo in pianura al Nord. Ecco quando e dove

Neve marzo. Sì, neve marzo. Sta arrivando o tornando la neve di marzo. Precipitazioni nevose anche abbondanti sotto i 1.000 metri al Nord da lunedì e qualche caso possibili fin quasi in pianura. E c'è qualche modello che prevede la neve anche sulle pianure del Nord, comprese Milano, Torino, Bologna e Verona.