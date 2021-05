Nick Kamen è morto a 59 anni: addio al sex symbol lanciato da Madonna

E' morto, all'età di 59 anni, il modello e cantante britannico Nick Kamen, sex symbol degli anni '80. A dare la notizia i media del Regno Unito.

Nato Neville Kamen, in Essex, conquistò la notorietà in in tutto il mondo per uno spot pubblicitario dei jeans Levi's 501, lanciato nel 1985 e ambientato in una lavanderia a gettoni.

GUARDA L'INDIMENTICABILE SPOT DEI LEVI'S 501 CON NICK KAMEN

Pupillo di Madonna, la triste notizia della sua morte è stata data dalla Bbc, che cita un amico di famiglia dopo che sui social si erano diffusi tributi e ricordi all'artista, famoso per la sua hit del 1986 "Each Time You Break My Heart", tratta dall'album "Cigarettes after sex" e scritta da Madonna con il produttore Stephen Bray. E stavolta il cuore l'ha spezzato lui, sul serio, a tanti fan e nostalgici di quel periodo.

La causa del decesso non è al momento nota. Tra i tributi apparsi per Kamen sui social quello dell'amico Boy George: "R.I.P uomo più bello e dolce del mondo", ha scritto su Instagram il cantante di "Karma Chameleon", altra icona di quegli anni '80 leggeri e trasgressivi.