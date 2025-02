Nicole Berlusconi, la nipote di Silvio alla sbarra: a giugno l'udienza per calunnia e diffamazione

Nicole Berlusconi alla sbarra: a giugno l'udienza per calunnia e diffamazione

Figlia di Paolo Berlusconi e nipote di Silvio Berlusconi, la 36 enne Nicole Berlusconi il prossimo 12 giugno sarà come imputata a Bergamo nel processo intentato dalla presidente del Centro Ippico Cà del Pianone di Mapello.

Il blitz animalista del maneggio della Bergamasca

I fatti risalgono al 2023, quando la Berlusconi fondatrice della Onlus per la difesa dei cavalli chiamata Progetto Islander è stata protagonista di un blitz all'interno del maneggio per scattare alcune fotografie. La reazione della presidente del maneggio che la invitò ad allontanarsi fece il giro d'Italia ma Nicole non si arrese e denunciò la donna per maltrattamenti di animali.

La Procura: "Voleva screditare il maneggio"

Come si evince dal carteggio del rinvio a giudizio richiesto dal pm della Procura di Bergamo, Giancarlo Mancusi e disposto dal Gip, Stefano Storto, Nicole Berlusconi avrebbe presentato la denuncia, poi archiviata, per screditare la struttura che ha sua volta l'ha denunciata.

A giugno l'udienza per calunnia, diffamazione aggravata, violazione di domicilio e interferenze nella vita privata. A Renderlo noto è il quotidiano Eco di Bergamo.