Niente bandiere a mezz'asta per Berlusconi, ora Montanari rischia il carcere

Funerali Berlusconi, ora il professor Montanari rischia il carcere. Ecco perché

Ora il professor Montanari rischia grosso. Il rettore dell’Università per stranieri di Siena, rischierebbe il carcere per non aver abbassato la bandiera a mezz’asta durante il lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi.

A riportarlo è il giornalista e Responsabile della comunicazione del M5s in Liguria Lorenzo Tosa che, su Facebook, scrive: “Può sembrare incredibile, ma Tomaso Montanari, per la sua decisione di non esporre la bandiera a mezz’asta per Silvio Berlusconi nella sua università, rischia 3 mesi di carcere per violazione dell’articolo 650 del codice penale. Tre mesi! Questo significa anche il lutto nazionale”, scrive Tosa.

“Non è una mera formalità”, continua, “un semplice omaggio, come vorrebbero farci credere, ma un atto sostanziale e politico con cui il governo impone per legge e col codice il culto della persona e l’obbligo, di fatto, di partecipare e celebrarne la memoria. Robe che possono accadere in Turchia o in Corea del Nord, non in una democrazia. Non per uno dei personaggi più consapevolmente e fieramente divisivi degli ultimi 30 anni”, prosegue il giornalista su Facebook.