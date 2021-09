No Green Pass, tensioni a Milano e Roma. Sul palco anche un vicequestore

"Duomo, duomo". Con questo grido per il decimo sabato consecutivo il popolo eterogeneo e milanese dei No vax e dei No Green pass si prende il centro della citta' e non solo. E per la prima volta dallo scorso 24 luglio i negazionisti e gli scettici del Covid-19 entrano in contatto con le forze dell'ordine.

Green Pass: oltre 10 denunciati per corteo a Roma

Sono oltre 10 le persone denunciate dai poliziotti della Digos per un corteo anti-Green Pass non organizzato andato in scena tra via Rimini e piazzale Appio, a Roma. I manifestanti venivano da una precedente manifestazione a San Giovanni. Sul posto e' intervenuta la polizia che li ha fermati e denunciati per blocco stradale e manifestazione non autorizzata.

Roma, sul palco anche un vicequestore: "Green Pass illegittimo"

Ma tra chi è salito sul palco del no al Green Pass a parlare c'è anche un vicequestore. Si tratta di Nunzia Alessandra Schilirò, già capo della sezione violenze sessuali della Squadra mobile romana e a desso in forza alla Criminalpol, ma anche autrice di romanzi sul disagio femminile. Come spiega il Corriere della Sera, ha preso la parola in piazza San Giovanni davanti a migliaia di manifestanti. «Non so come ho fatto a salire sul palco, ma penso che la gente abbia bisogno di parole vere: il green pass è illegittimo». Schilirò afferma al Corriere: "Per fortuna gli articoli 17 e 21 della Costituzione vengono in mio aiuto: ho parlato da libera cittadina, i vertici non avranno gradito. Ho esercitato i miei diritti e il mio mestiere è pubblico, nessuno mi può accusare di niente. Ho giurato sulla Costituzione e non ho paura di nulla : ripeto, sul green pass niente compromessi. Per una sentenza della magistratura ci vorrà tempo, ma noi cittadini possiamo fare molto: siamo milioni senza lasciapassare, se restiamo a casa il Paese come va avanti?"