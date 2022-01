Nobile italiano denuncia la sua ex. "Io, incapace di intendere e raggirato"

Nobile italiano denuncia la fidanzata: "Circonvenzione d'incapace"

Dall'illusione di un grande amore alla denuncia per "circonvenzione d'incapace". Questa la sintesi di una relazione tra un nobile italiano di mezza età e una giovane affascinate donna dai capelli biondi proveniente dall'Est europa. La loro storia - si legge sul Messaggero - sembra un po' quella delle sugar baby e dei sugar daddy di cui si parla tanto negli Usa. In Italia, a Roma, si potrebbe sintetizzare così: una donna bellissima che raggira un uomo solo, fragile e lo spolpa del proprio patrimonio. Questo è almeno ciò che ritiene la presunta vittima: dai viaggi in giro per il mondo, ai bonfici da 20, 30 mila euro ogni volta, fino ad un appartamento in affitto a Roma in Piazza di Spagna e una Mercedes.

A confermare lo stato di fragilità dell'uomo - prosegue il Messaggero - anche una relazione di uno psicologo riportato nella denuncia: «Il mio cliente - si legge - è caduto in un meccanismo di autosvalutazione indotto dalla donna. La posizione dell'Io sono Ok sarebbe rivestita dalla signorina». Sei un uomo senza cervello. La donna è un fiore che deve essere protetta e venerata ogni secondo. Io sono così bella e giovane e devo subire questo schifo, questi alcuni messaggi che gli inviava. «Le capacità manipolative di questa persona - spiega ancora lo psicologo - rivolte ad una persona già fragile caratterialmente le hanno consentito di percepire un profitto illegittimo attraverso condotte penalmente rilevanti". Adesso sarà la procura ad occuparsi del caso.

