"Non ero tranquillo". Medico del pronto soccorso va a casa sua e la salva

Fermo, il medico del pronto soccorso e la seconda visita a casa. Le ha salvato la vita

Una ragazzina di 15 anni è stata salvata da un medico del pronto soccorso. Fin qui non ci sarebbe notizia, perchè i dottori hanno proprio questo compito, ma quello che è successo a Fermo non rappresenta una storia comune, ma piuttosto inedita. Per la famiglia della giovane il dottore è un eroe. Il chirurgo Francesco Bernetti Evangelista, - si legge su Il Resto del Carlino - era di servizio la notte in ci hanno portato la figlia Giulia, 15 anni, in pronto soccorso con la febbre altissima e insensibilità agli arti. Un pronto soccorso, quello dell’ospedale Murri, affollato come tutti i punti di emergenza, lunghe ore di attesa, Bernetti ha dimesso la ragazza ma si riprometteva di rivederla presto.

E infatti al mattino, appena smontato dalla lunga e faticosa notte, ha deciso di passare direttamente a casa della ragazza, per verificare un dubbio che aveva, per confermare l’idea che si era fatto che per lei servisse un ricovero in neurologia che, di fatto, le ha evitato conseguenze importanti. "Io ho fatto solo il mio dovere. Non mi va - dice il dottore eroe e lo riporta Il Resto del Carlino - che si faccia una caso su questo, io credo che tutti i medici facciano delle cose buone, purtroppo spesso fanno notizia solo gli errori che pure capitano. In questo caso c’era da approfondire una situazione che in pronto soccorso non c’era stato modo di verificare fino in fondo".