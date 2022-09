Non usa il pronome neutro con lo studente trans: insegnante arrestato

"Preferisco il carcere al tradimento della mia religione"

Un insegnante è finito in carcere per essersi rifiutato di usare un pronome neutro ("loro") nei confronti di un suo studente transessuale.

Il fatto è successo nella religiosissima Irlanda, dove Enoch Burke - un cristiano evangelico - ha disatteso prima l'ordine della scuola e poi persino il precetto di un giudice, che gli imponeva di rispettare il desiderio dello studente.

"Se questa Corte deciderà in questo senso, non lascerò mai il carcere, se per farlo debbo violare la mia conscienza e la mia religione", ha detto Burke, che è parso più che determinato ad affrontare il proprio destino, pur non di andare contro ai propri principi.