Nordio dichiara guerra ai pm anti Renzi. Avviato procedimento disciplinare

Scontro totale fra Nordio e i pm anti Renzi

Il ministero della Giustizia avvia un procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici ministeri di Firenze Luca Turco e Antonio Nastasi. Lo riportano oggi Il Giornale e Libero, secondo cui i due magistrati "sono accusati di «grave violazione di legge determinata da ignoranza grave e inescusabile». Turco deve rispondere anche di «comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti e dei loro difensori»".

Come spiega il Giornale, "il ministro della Giustizia Carlo Nordio chiede - con una mossa che lo pone in rotta di collisione frontale con l’Associazione nazionale magistrati - che Turco e Nastasi vengano messi sotto procedimento disciplinare. Per Nordio, l’impeachment delle tue toghe fiorentine è reso inevitabile dall’esito dell’ispezione che lo stesso ministro dispose nel dicembre scorso, inviando i suoi investigatori alla procura di Firenze come chiedeva da gran tempo il principale indagato di Turco e Nastasi: Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio, indagato a Firenze per finanziamento illecito insieme ai suoi amici Matteo Carrai e Enzo Manes".

Sulla gestione da parte della procura fiorentina dell’indagine Open, Renzi è impegnato da tempo in uno scontro furibondo con gli inquirenti "che accusa di essersi accaniti contro di lui per motivi politici e ideologici, inventando una inchiesta sul nulla e violando ripetutamente le regole". In particolare sull'estratto conto di Renzi. La mossa di Nordio sembra dunque appoggiare la visione dell'ex premier.