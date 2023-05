Notte di sangue: scoppia una rissa al bar, uomo accoltellato al petto

Scoppia la rissa in un bar, uomo accoltellato al petto: tragedia a Belluno

Notte di sangue e orrore in un bar a Fener, una frazione di Alano di Piave nel Bellunese: un uomo è rimasto ucciso la notte scorsa durante una violenta colluttazione con altre persone. Lo riporta l'Ansa che spiega che la tragedia è avvenuta all'esterno del locale, che si trova a fianco della stazione ferroviaria. La vittima, di nazionalità italiana, è stata raggiunta da una o più coltellate al petto. Secondo quanto scrive Repubblica tra le persone interrogate anche un giovane, molto agitato quando nella notte è stato portato in caserma, e il titolare del bar, che potrebbe essere stato testimone di quello che è successo e sapere chi sia l'assassino. I vigili del Fuoco stanno cercando l'arma del delitto. Le indagini per omicidio sono coordinate dal pm Alberto Primavera. Da Portogruaro ad Alano di Piave è arrivato anche il medico legale Antonello Cirnelli, che dovrà condurre l'autopsia sul corpo dell'uomo.