Nuova truffa dei call center. Ecco come difendersi

Call center, Unione Nazionale Consumatori: una pratica scorretta paragonabile alla truffa

"Gentile cliente entro quattro giorni lavorativi, fino a data da destinarsi, ci saranno isolamenti intermittenti sulla sua linea e internet per sostituzione tecnologica e passaggio totale in fibra": è questo il messaggio aggressivo e scorretto che alcuni call center stanno usando per attirare l'attenzione degli utenti.

Una pratica scorretta paragonabile alla truffa secondo Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori.

Infatti, se si clicca uno dei numeri che la voce registrata suggerisce nel messaggio, risponde una persona che finge di essere della compagnia telefonica abbinata al numero, e propone un'offerta alternativa per risolvere il disservizio.

Mauro Antonelli afferma che, anche se l'offerta della fibra possa essere davvero conveniente, il messaggio per ingaggiare l'utente è ingannevole. Per questo, Antonelli suggerisce di segnalare il messaggio sul sito dell'Antitrust sia per pubblicità ingannevole, sia per telefonata molesta o, in alternativa, di sporgere una denuncia presso la Polizia postale per indebito condizionamento. Inoltre, Antonelli suggerisce di iscriversi gratuitamente al Registro Pubblico delle opposizioni.