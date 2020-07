Nuovo Ponte di Genova, ufficiale la data dell'inaugurazione: sarà il 3 agosto

"Il Ponte "Genova San Giorgio" sarà inaugurato lunedì 3 agosto alle 18.30". Lo scrive su Facebook il

sindaco e commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera, Marco Bucci. Scongiurata dunque l'ipotesi di un rinvio al 7 o all'8 agosto per un presunto ritardo nei lavori. Intanto lunedì è ripreso il collaudo: i mezzi sono stati portati sul viadotto e le operazioni iniziate attorno alle 8 del mattino con il loro spostamento nei punti di misurazione; i test sono iniziati domenica, a 13 mesi dall'avvio dei lavori di Webuild e Fincantieri, con 56 autoarticolati del peso di 44 tonnellate ciascuno che hanno "messo alla prova" il viadotto con un carico totale di 2.500 tonnellate.

Non sono mancate le polemiche

Nonostante l'inaugurazione, non sono mancate però le polemiche. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti ha respinto le critiche sugli innesti al nuovo ponte costruito in sostituzione del Morandi che sarebbero stati concepiti senza tener conto del limite di velocità imposto dalla curvatura stretta. "Ma dico, secondo loro è mai possibile che si sia sbagliata una curva progettata da Renzo Piano, Italferr, Fincantieri, Salini-Impregilo? - ha detto in un'intervista a La Stampa - Hanno sbagliato tutti?". Non c è stato nessun errore? Esatto"; sottolineando poi, che "Il Modello Genova è una sfida vinta". E Bucci gli ha fatto eco: "Mi aspetto tantissime polemiche ma almeno dovrebbero essere basate su dati concreti e reali. Leggere sui giornali che il ponte è fuori norma è veramente ridicolo perché non è vero".