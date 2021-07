Obbligo vaccinale, Sandra Zampa (Pd): "Green pass anche per gli insegnanti"

Per Sandra Zampa, responsabile Sanità della Segreteria nazionale del PD, l'obbligo vaccinale va esteso anche agli insegnanti: "Green Pass anche per loro. Deve valere il principio che vale per gli operatori sanitari"

“Per i ragazzi più giovani dobbiamo aspettare la Scienza. Ma per gli insegnanti sarei molto più radicale. Se vale per gli operatori sanitari l’idea che il Green Pass sia una delle condizioni contrattuali penso che anche gli insegnanti abbiano questo dovere. Deve valere la stessa regola”, ha detto Sandra Zampa a Radio Popolare.

“Il PD è assolutamente convinto dell’idea di introdurre il Green Pass come in Francia. Chi non lo ha deve essere escluso dai luoghi nei quali c’è possibilità di assembramento. Dobbiamo dare libertà piena a chi si è assunto la responsabilità della vaccinazione. Milioni di italiani hanno scelto questa strada ed è giusto che questi milioni di italiani abbiano una vita completamente libera da vincoli, mentre non devono correre il rischio, a loro tutela, coloro che vaccinati invece non sono. Per questo, a mio giudizio, il Green Pass deve essere usato per ristoranti, bar, teatri, cinema, treni e secondo me, anche autobus.”

Infine Sandra Zampa ha commentato le posizioni di Matteo Salvini, contrario al Green Pass: “Ho l’impressione che Salvini non abbia capito molto bene come funziona il Covid. Se si vuole restituire libertà alle persone bisogna dir loro: vaccinatevi, così riavrete la vostra libertà. Solo così si tutelano le attività economiche.”