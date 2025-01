﻿Oliviero Toscani non era un provocatore ma un cantore della realtà che altri non vedevano

Oliviero Toscani era un vero artista non "drogato" dai social

Leggo sbalordito che è morto un provocatore, un genio ribelle, un anticonformista, uno fuori dagli schemi. No, Toscani non era tutto questo. Era semplicemente un artista a tutto tondo, e come tutti gli artisti veri e non “drogati” dai social (che hanno confuso gli artisti con gli acchiappa like) aveva il gusto della libertà con i sui manifesti trasgressivi ma solo perché aderenti a quella realtà che altri non vedevano. Usava la macchina fotografica come un qualsiasi altro mezzo, tant’è che ha anche scritto molto e svolto docenze. Se ne va un uomo libero che non solo, come molti, la proclamano la libertà, ma la praticava come pochi artisti fanno davvero. Oliviero Toscani ha fatto della cosa più semplice - ovvero osservare, ritrarre e farci aprire gli occhi - un atto rivoluzionario. Un saluto maestro che di sicuro odieresti i tanti adulatori dell’ultima ora.