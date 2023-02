Omicidio Alatri, ipotesi vendetta. I due gambizzati e la scusa della rapina

Omicidio Alatri, i pregiudicati e i tre colpi esplosi. Resa dei conti?

Il caso dell'omicidio di Alatri di Thomas Bricca continua ad essere irrisolto. Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'episodio costato la vita al 19enne. L'ipotesi dello scambio di persona resta viva, così come quella della resa dei conti tra bande rivali. A complicare ulteriormente la situazione è arrivato l'agguato del weekend. Un lavoro pulito: tre colpi esplosi, tre colpi andati a "segno" e tre bossoli ritrovati poi in strada. Se avessero voluto ammazzarli, - si legge sul Messaggero - ci sarebbero molto probabilmente riusciti. E invece li hanno gambizzati. Chi sia stato a sparare è ancora ricercato mentre le vittime, entrambe pregiudicate, non hanno finora detto nulla di utile. "Ci volevano rapinare", ma chi è che per rapinare punta e spara dritto alle gambe?

Al netto di questo, bisogna parlare di loro, delle vittime appunto, di questo nuovo agguanto che si è consumato sabato sera a Morena, periferia sud della Capitale. Le indagini, tuttora in corso, - prosegue il Messaggero - non escludono che i due episodi siano collegati. Anzi, c'è anche chi, tra gli investigatori, sostiene con un buon margine di probabilità che uno dei due uomini gambizzati a Morena si trovasse ad Alatri la sera del delitto Bricca. Entrambi dopo il trasferimento in ospedale e le cure del caso hanno firmato e sono usciti. Le indagini stanno andando avanti anche per chiarire la posizione del 21enne ed escludere, o eventualmente accertare, un collegamento con Alatri.