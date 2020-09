Omicidio arbitro, il killer Andrea ha un identikit. Alto 1.80 con zaino giallo

Il duplice omicidio di Lecce di lunedì scorso, dell'arbitro Daniele De Santis ed Eleonora Manta, la sua compagna, ancora non è stato risolto. Ma c'è una novità, il killer adesso ha un preciso identikit, grazie alla testimonianza di un residente che è stato ascoltato per cinque ore di fila, quella notte, dai militari del comando provinciale di Lecce. Lo ha visto uscire, dopo aver attraversato il cortile del condominio, proprio dal cancelletto in ferro che si affaccia su quella via particolarmente buia di sera.

L'uomo - si legge sul Quotidiano di Puglia - avrebbe prima udito le urla e poi, avanzando verso il civico 2, avrebbe visto uscire dall'atrio del condominio di via Montello un uomo alto un metro e ottanta circa, con felpa nera con cappuccio calato sul viso, guanti scuri e uno zainetto giallo, mentre procedeva, trafelato, con passo svelto, svoltando a sinistra e quindi in senso contrario, via Martiri d'Otranto.