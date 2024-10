Omicidio Bergamo, il killer e l'sms come alibi all'amica della vittima: "Domani riesci?". Ma aveva già ucciso Sara

Omicidio Bergamo, lo scambio di droga e la porta lasciata aperta. Poi il finto alibi

Emergono nuovi dettagli sul terribile omicidio avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Costa Volpino (Bergamo) e costato la vita alla 18enne Sara Centelleghe, massacrata dal killer con 70 forbiciate al voto e su tutto il corpo. Ora il 19enne Deep Badhan, accusato di omicidio volontario, si trova in carcere e i pm parlano di "allarmante efferatezza" nell'uccisione di Sara. Questo aspetto rappresenta un vero e proprio giallo in questa vicenda di cronaca nera, visto che i due quasi neanche si conoscevano, erano solo vicini di casa. Forse Deep - in base a quanto ricostruito da Il Corriere della Sera - era alterato da alcol e droga, ma è stato abbastanza lucido da costruirsi un alibi subito dopo l'omicidio.

Lo scrive - prosegue Il Corriere - il gip nell'ordinanza di convalida con la quale conferma il carcere. Badhan era salito nella casa del delitto in cerca di droga, beffando l’amica 17enne della vittima che aveva fatto scendere in strada per uno scambio, hashish per cocaina: "Hai da smokare?", cioè da fumare, le aveva chiesto, per poi darle buca e dopo l’omicidio scriverle: "Domani riesci?". E ancora: "???". L’intento, per il giudice, era di "precostituirsi un alibi".

Stando a questa ricostruzione fatta dai pm, la scusa dell'appuntamento sarebbe stata solo finalizzata a uno scambio di droga. Restano però ancora da chiarire diversi aspetti di questa drammatica vicenda costata la vita a Sara, come ad esempio la porta dell'appartamento della vittima lasciata aperta dall'amica nel pieno della notte per scendere a comprare al distributore automatico sotto casa una bibita. Così il killer è riuscito a entrare nell'appartamento, poi ci sarebbe stata la litigata tra i due e l'omicidio.