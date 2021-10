Omicidio chef Madeddu, è stato il panettiere. "L'ho ucciso io per gelosia"

Omicidio Madeddu, è stato il panettiere. "L'ho ucciso io per gelosia"

Risolto il caso del popolare chef sardo Alessio Madeddu, ucciso a colpi di accetta davanti al suo ristorante a Teulada. E' stato il vicino di negozio, il titolare di una panetteria, che ha raccontato ai pm di averlo fatto per gelosia. La moglie del killer lavoarava nel ristorante della vittima e il marito sospettava che i due avessero una relazione sentimentale. Il killer - riporta l'Unione Sarda - lo ha prima attirato fuori dalla dependance in cui Madeddu era ai domiciliari in seguito alla condanna per un duplice tentato omicidio, poi lo ha ferito lungo il vialetto, infine i fendenti fatali.

La vittima ha tentato di sottrarsi a quella furia cercando riparo verso casa, inutilmente. Il panettiere è stato trasferito a Uta. Sono stati nel frattempo acquisiti i filmati delle telecamere usate dal cuoco, conosciuto per la sua partecipazione al programma di Alessandro Borghese “4 ristoranti”, per controllare la zona.