Omicidio Desirée, 4 condannati. Ma uno torna libero, ira della madre

Due ergastoli e due condanne a 27 anni e 24 anni e 6 mesi per quattro imputati. Lo hanno deciso i giudici della terza Corte di Assise di Roma, dopo 9 ore di camera di consiglio, nel processo per l'omicidio di Desiree Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina, morta il 19 ottobre del 2018 in uno stabile abbandonato in via dei Lucani, nel quartiere romano di San Lorenzo.

Omicidio Desiree: tutti condannati, 2 ergastoli

Ad essere condannati al massimo della pena Mamadou Gara e Yussef Salia. Una pena di 27 anni e' stata inflitta invece ad Alinno Chima. Condannato a 24 anni e 6 mesi Brian Minthe 24. Il pm di Roma, Stefano Pizza, aveva chiesto l'ergastolo per tutti. Le accuse erano, a seconda delle posizioni, dall'omicidio volontario, alla violenza sessuale aggravata, alla cessione di droga a minori.

Omicidio Desirée, torna libero uno degli imputati

Brian Minteh, uno dei quattro condannati per l'omicidio di Desiree Mariottini, torna libero per scadenza dei termini di custodia cautelare. A Minteh i giudici hanno inflitto una condanna a 24 anni e mezzo.

Omicidio Desirée, la mamma: "Mi aspettavo ergastolo per tutti"

"Uno dei condannati torna libero per scadenza termini e questo non doveva succedere. Aspettavo una sentenza completamente diversa, mi aspettavo ergastolo per tutti. Sono molto arrabbiata". Cosi' Barbara Mariottini, mamma di Desire'e, la 16enne di Cisterna di Latina, morta il 19 ottobre del 2018 in uno stabile abbandonato in via dei Lucani, nel quartiere romano di San Lorenzo. "Era una bambina di 16 anni... L'hanno lasciata dopo 4 ore di agonia", ha aggiunto la donna con la voce rotta.