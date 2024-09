Omicidio di Viareggio, l'imprenditrice Cinzia Dal Pino ai domiciliari

Omicidio di Viareggio, l'imprenditrice ai domiciliari

Fermo non convalidato e arresti domiciliari per Cinzia Dal Pino, la 65enne imprenditrice viareggina arrestata con l'accusa di omicidio volontario del 47enne Said Malkoun, investito più volte in auto domenica sera a Viareggio. Stamani per la donna, nel carcere di Pisa, c'è stata l'udienza di convalida del fermo.

Per la donna la procura aveva chiesto la misura della custodia cautelare in carcere. Invece, il suo difensore, l'avvocato Enrico Marzaduri, aveva fatto richiesta che non venissero applicati provvedimenti o al massimo misure alternative al carcere.