Omicidio Lecce, il killer vuole confessare il vero movente

Potrebbe essere vicina la svolta definitiva per l'omicidio di Lecce della coppia di fidanzati Eleonora e Daniele. Il killer, infatti, dopo tanti silenzi e mezze verità - si legge sul Quotidiano di Puglia - ha deciso di vuotare il sacco e confessare il reale movente che lo ha spinto al folle gesto: uccidere con 75 coltellate il giovane arbiro e la sua compagna. Il passo più importante sembra tuttavia fatto. Con tempi ancora da stabilire, De Marco risponderà nuovamente alle domande dei magistrati della Procura di Lecce per indicare innanzitutto il movente. Presto verrà svelato in maniera definitiva cosa ha spinto un ragazzo 21 enne apparentemente tranquillo a compiere una strage del genere.