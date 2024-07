Omicidio Pierina, la difesa di Manuela: "Legato all'incidente del figlio Giuliano. Louis innocente"

Non mancano i colpi di scena nel caso di Pierina Paganelli, la 78enne di Rimini uccisa con 29 coltellate a ottobre nel garage di casa sua. Tra relazioni segrete, quella della nuora con il vicino di casa, zuffe tra donne, sempre tra la nuora e la moglie del vicino di casa, e scritte sui muri c’è un personaggio che rimane sullo sfondo ma la cui storia potrebbe intrecciarsi con quella dell’omicidio. Parliamo di Giuliano, figlio di Pierina nonchè marito di Manuela, che poco prima del delitto aveva subito un grave incidente stradale.

A pensare a un collegamento tra i due avvenimenti è Davide Barzan, criminalista e consulente di parte di Manuela Bianchi, che a Fanpage ha dichiarato: “Crediamo nell'estraneità ai fatti di Louis, oltre che ovviamente di Manuela, che risulta parte offesa individuata come tale dal pm procedente, e del fratello Loris. Il killer di Pierina ribadiamo che dovrebbe essere ricercato nella rete di relazioni della vittima e del figlio Giuliano Saponi, perché è verosimile che l'incidente in cui è rimasto coinvolto qualche mese prima del delitto non possa essere definito come tale. A nostro avviso i due eventi sono strettamente collegati tra di loro".

E alla domanda su che idea si è fatto del rapporto tra Louis e Manuela, Barzan ha risposto: “Non credo che Louis fosse innamorato di Manuela perché ha scelto di restare con la moglie. Manuela è persona offesa, è al di fuori di ogni ragionevole dubbio di colpevolezza al momento. Io in un primo momento assistevo sia Manuela che Louis e Valeria. Li ho messi davanti a un tavolo con Loris e ho chiesto loro di dirmi se lì ci fosse l'assassino di Pierina. La risposta è stata negativa. I loro racconti sono sempre stati lineari e mai contraddittori, per questo credo alla loro estraneità ai fatti".