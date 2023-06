Omicidio Sacchi, condanne confermate. Rissa nei corridoi della Corte d'Appello

Omicidio Luca Sacchi, confermata la condanna a Valerio Del Grosso. Ridotte le pene a Paolo Pirino e Marcello De Propris

È arrivata oggi la sentenza di secondo grado per l'omicidio di Luca Sacchi, il 24enne freddato nell'ottobre del 2019 da un colpo di pistola nel quartiere Appio Latino, a Roma. Una sentenza che ha sostanzialmente confermato le condanne nei confronti dei responsabili. 27 anni di reclusione per Valerio Del Grosso, esecutore materiale dell'omicidio; ridotta invece la pena a 14 anni e 8 mesi per Paolo Pirino e Marcello De Propris, complici di Del Grosso. Condannata infine a 3 anni Anastasiya Kylemnyk per violazione della legge sugli stupefacenti.

I genitori di Luca Sacchi, presenti alla lettura della sentenza, si sono detti soddisfatti. "Siamo soddisfatti per la conferma della pena a Valerio Del Grosso: è stata una giornata pesante con tanta ansia", hanno dichiarato, come riportato da Ansa. "È andata troppo bene a Paolo Pirino che era in macchina con lui e sapeva che era armato", hanno aggiunto.