Omicidio Sharon, l'identikit del killer: un pregiudicato 40enne di Capriate

Omicidio Sharon, caccia ad un 40enne con precedenti penali. Il sospettato

Sull'omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne accoltellata nella Bergamasca, spunta una nuova pista. I carabinieri sarebbero sulle tracce di un 40enne pregiudicato che vive in un paesino vicino a quello della vittima. Si tratterebbe - riporta Il Messaggero - di uno straniero di Capriate San Gervasio, piccolo Comune a una decina di chilometri dall’abitazione di Sharon. L'uomo, senza fissa dimora e con precedenti penali, è particolarmente conosciuto in zona per creare scompiglio e attaccare briga.

Non vi sono dati certi su un suo incontro con Sharon la notte dell’omicidio, ma alcuni testimoni hanno segnalato ai carabinieri di averlo visto martedì mattina a Terno d’Isola in via Castegnate, proprio dove la donna è stata accoltellata brutalmente alle spalle. Il pregiudicato al momento sarebbe irreperibile, ma - prosegue Il Messaggero - probabilmente dovrà essere sentito dagli investigatori per fornire una sua versione dei fatti e verificare eventuali alibi. Quando è stata aggredita, Sharon ha fatto in tempo a comporre il numero del 112 con il suo cellulare e chiedere aiuto, riferendo al centralino di essere stata accoltellata. Prima di riuscire a fornire qualsiasi altra informazione sul suo aggressore o sulla dinamica dell’agguato, si è accasciata a terra e ha perso i sensi. Non è escluso comunque che nemmeno lei sia riuscita a vedere in faccia il killer, in quanto dai primi risultati dell’autopsia è emerso che potrebbe essere stata sorpresa da dietro.