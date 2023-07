Omicidio-suicidio ad Agrigento: 47enne sgozza la moglie e poi si impicca

Agrigento, 47enne accoltella alla gola la moglie e poi si toglie la vita. La terribile scoperta del figlio 15enne

Omicidio-suicidio a Fontanelle, quartiere della periferia di Agrigento. Una donna di 45 anni è stata trovata con la gola tagliata mentre l'uomo, di 47 anni, era impiccato. Sul posto, le pattuglie della Questura di Agrigento che, dopo aver identificato le vittime, cercano di ricostruire cosa sia accaduto.

A scoprire i cadaveri è stato il figlio 15enne della coppia. Il ragazzo, che ha un fratello maggiore di quattro anni, non aveva notizie dei genitori e non riusciva a mettersi in contatto con loro. Il padre, secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe prima sgozzato la moglie e si sarebbe, subito dopo, suicidato impiccandosi.