Omicidio Valbrembo, fermati due uomini. Poi la confessione: ucciso per rapinarlo

Omicidio Valbrembo, fermati due uomini

Due uomini sono stati fermati dai Carabinieri della Compagnia di Bergamo con l’accusa di essere gli autori dell’omicidio di Luciano Muttoni, avvenuto ieri mattina a Valbrembo. Si tratta di un italiano residente a Bergamo, classe 2000 e con precedenti penali, e di un giovane classe 2001, di origini polacche, residente in provincia di Monza Brianza.

Il primo fermato ha reso spontanee dichiarazioni, ammettendo le proprie responsabilità e fornendo indicazioni utili al rinvenimento del suo giubbotto macchiato di sangue, di alcuni documenti sottratti alla vittima e dell’arma del delitto: una pistola scacciacani usata per colpire più volte la vittima al capo, oltre a infierire con pugni e calci alla testa, causandole ferite gravi risultate fatali.

Il secondo uomo è stato prelevato questa mattina in una comunità terapeutica in provincia di Monza Brianza, dove prestava servizio come aiuto educatore, e ha rilasciato dichiarazioni spontanee ai Carabinieri, confermando la versione fornita dal primo indagato.