Operaio 22enne morto sul lavoro a Scafati: lastra cade e gli taglia la gola

Un operaio di 22 anni è morto a Scafati, in provincia di Salerno, mentre lavorava su un'impalcatura di un palazzo in ristrutturazione in pieno centro. Il giovane è stato schiacciato da una lastra d'acciaio caduta da un carrucola che stava sollevando. Inutili i soccorsi: la vittima è morta sul colpo. Sull'incidente indagano i carabinieri. Sono in corso accertamenti sulla esatta posizione lavorativa del giovane.

"Il lavoro è vita, non può essere morte o dolore. Un pensiero e una preghiera per il giovane, vittima di un incidente sul luogo di lavoro". Lo ha detto il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, dal suo profilo Facebook, commentando l'incidente mortale in pieno centro cittadino.