Orrore a scuola, accoltella prof e compagni: 5 feriti. Arrestato un 14enne

Spagna, studente di 14 anni pugnala cinque persone in una scuola: arrestato, si indaga sul movente

Uno studente 14enne ha pugnalato cinque persone in una scuola in Spagna. Lo ha reso noto la polizia. La vicenda si è svolta a Jerez de la Frontera in Andalusia. Due insegnanti e alcuni studenti in una scuola superiore della città, la Elena García Armada, sono rimasti feriti.

Una studentessa, uscita dall’istituto, ha riferito a El Paìs di aver visto il giovane entrare in classe con cinque minuti di ritardo rispetto all’inizio delle lezioni. Appena seduto al proprio banco, riporta il Corriere della Sera, avrebbe preso due coltelli da cucina dallo zaino, accoltellando il compagno di classe davanti a lui. Gli altri studenti, non appena si sono resi conto dell’aggressione, sarebbero scappati fuori dalla classe mentre l’insegnante di biologia che stava facendo lezione avrebbe cercato di fermare l’adolescente, rimanendo però ferita a un occhio. Poi, secondo la testimonianza della giovane, il ragazzo sarebbe andato nell’aula di fronte e avrebbe colpito un altro insegnante che ha cercato di trattenerlo, rimanendo però ferito alla testa

All’arrivo della polizia il giovane si è consegnato senza fare resistenza. Le persone colpite hanno riportato ferite di “varia gravità”, ma nessuno sembra essere in pericolo di vita. Non si conoscono ancora i motivi dell'aggressione, anche se secondo la testimone il ragazzo era vittima di bullismo da parte di altri studenti