Orsa Jj4, da task force animalista a Meta: "Stop con la caccia alle streghe"

Orsa Jj4 e runner morto in Trentino: task force animalista, Meta, Ass Jigen e Animal Liberation si dissociano dalla linea difensiva. Il caso

Task Force Animalista, Associazione Culturale/Politica, Animal Liberation Odv, Fondazione Jigen Odv, Meta Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente, seguite dall’Avvocato David Zanforlini e dall’ Avvocato Lucia Annichiarico, si dissociano fermamente dal tono accusatorio e dalla linea difensiva, completamente al di fuori del contesto giudiziario, che in questi giorni alcune associazioni animaliste hanno manifestato riguardo al noto caso dell’orsa Gaia, JJ4.

Le quattro Associazioni con rispettivi Avvocati, si dissociano dalla “caccia alle streghe” provocata da chi accusa in modo infondato e confutabile altri orsi presunti maschi della morte di Andrea, rendendo pubblica una perizia che, eventualmente, avrebbe dovuto essere discussa in sede processuale. Task Force Animalista, Animal Liberation, Fondazione Jigen Odv e Meta si stringono alla famiglia Papi per il gravissimo lutto che li ha colpiti e ritengono che sia in primo luogo da rispettare il dolore conseguente alla tragica scomparsa di Andrea.

Pertanto, le Associazioni, tengono a precisare che il loro intervento nel processo ora in corso avanti il Tribunale del Trentino deve rimanere nella strada tracciata dal diritto costituzionale e nessuna illazione estranea a questo percorso deve scaturire pubblicamente o privatamente. La difesa di Gaia (JJ4), a loro avviso, deve primariamente garantire che i principi della nostra Costituzione, precisamente dell’Art 9 del 2022, vengano rispettati. Invitano inoltre chiunque ad astenersi dallo sfruttare, per propri fini speculativi ed utilitaristici, una tragedia immensa che ha coinvolto Andrea Papi, la sua famiglia e l’orsa Gaia, reclusa attualmente al Casteller di Trento, lontana dai suoi cuccioli, suggerendo piuttosto di concentrarsi sulle mancanze di chi per anni non ha provveduto adeguatamente alla tutela di animali e persone, nonostante i fondi pubblici stanziati e ricevuti.