Abbattimento dell'orsa in Trentino, la rabbia degli animalisti: "Fugatti dovrebbe sottoporsi a perizia psichiatrica"

La lettera del partito REA verso Maurizio Fugatti dopo l'ordine di abbattimento dell'orsa Kj1: "Dovrebbe sottoporsi a una perizia psichiatrica"

Per Gabriella Caramanica, segretaria nazionale del partito REA (Rivoluzione ecologista animalista), Maurizio Fugatti, il presidente del Trentino Alto-Adige, è "la peste nera". Questa mattina, martedì 30 luglio, il governatore ha dato esecuzione al decreto di abbattimento (firmato ieri) dell'orsa Kj1. Era considerata un esemplare pericoloso, soprattutto dopo che era stata individuata come la responsabile dell'aggressione di una turista francese, avvenuta lo scorso 16 luglio. Dopo averla localizzata attraverso il radiocollare, quindi, le hanno sparato. Le associazioni animaliste sono insorte tanto che due di loro, "Leal" e "Zampe che danno una mano", hanno fatto sapere di aver già depositato un'istanza cautelare contro il decreto di uccisione dell'orsa. Gabriella Caramanica di REA ha scritto una nota carica d'odio sulla questione in cui chiede giustizia per il plantigrado ucciso: "È inaudibile e inaccettabile l’ennesimo abbattimento di un orso. Kj1 era un’esemplare femmina che fino a qualche giorno fa viveva serena con i suoi tre cuccioli che ha voluto difendere dalla presenza di un estraneo".

La lettera di REA contro Fugatti

Si esprime in questo modo Gabriella Caramanica: "Il giustizialismo da far west con il quale sta agendo il presidente della Provincia Autonoma di Trento deve essere fermato. Il signor Fugatti si nasconde sotto gli ombrelli della Lega che dovrebbe condannarlo fermamente e prendere le dovute distanze nei suoi confronti. Con questi abbattimenti, Fugatti sta solo coprendo le gravi mancanze della sua amministrazione incapace a trovare soluzioni e soprattutto idee innovative per tutelare cittadini, turisti e agricoltori e per rilanciare un’area a vocazione turistica che possa convivere con questa specie e addirittura sfruttarla per creare economia locale".

E continua: "Fugatti ha ignorato le sentenze del Tar vantandosi del suo ego criminale. Dovrebbe essere sottoposto ad una perizia psichiatrica per la grave forma narcisistica che sta dimostrando di avere, con palese assenza di empatia. Auspichiamo ferma condanna da parte del Governo. Non possiamo accettare ulteriormente questo abuso di potere e di ufficio. Ci appelliamo anche al Corpo forestale, all’Ispra e agli esperti che dovrebbero intervenire pubblicamente. L’orsa è stata rintracciata grazie al radiocollare e abbattuta. È indegno! Come possono i forestali che dovrebbero tutelare l’ambiente e la fauna, in questo caso, addirittura una specie protetta, prestarsi a questo gioco macabro? La stessa Federazione dei veterinari ha dichiarato in questi giorni che l’abbattimento di Kj1 non era etico per la categoria. Chi ha agito dovrà rispondere delle proprie responsabilità".